Специалисты «Т Плюс» сажают хвойный лес в Городищенском районе

В часть 20-летия компании «Т Плюс» коллектив мордовского филиала отправился в экологическую экспедицию в Городищенский район. На участке в несколько гектаров активистам предстоит посадить хвойный лес.
«Это очень хорошее мероприятие с точки зрения улучшения экологии не только этого района. Если говорить в рамках «Т Плюс», это делается во всех городах присутствия или областных центрах. Соответственно, мы улучшаем экологию на очень большой площади в зонах ответственности», - сообщил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.
До того как коллектив приступил к работе, лесничий со стажем дал советы и рекомендации тем, кто ради будущих поколений восполняет природные богатства страны сегодня. В выбранном месте должны прижиться 3 600 саженцев.
«С такой бригадой теперь опасаться нечего, помощь хорошая», - подчеркнул лесничий Василий Кастюнин.
Клара Бахтеева через несколько лет сюда обязательно приедет, чтобы посмотреть, как тянутся к солнцу сосны. Теперь работники компании в ответе за то, что посадили. В этом году благодаря стараниям «Т Плюс» в разных районах Пензы и области занимались озеленением.
«Дуб - это мощь, сила, береза - девичий стан, красота. Мы же художники еще все, творцы. А елка - это Новый год. Это все прекрасно», - рассказала ведущий специалист административно-хозяйственного управления филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Клара Бахтеева.
«Если каждая организация, каждый человек внесет хоть каплю в развитие нашей страны, в нашу экологию, будет и жизнь у нас налаживаться, и, дай бог, все будет хорошо», - отметила инженер Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Дмитрий Курбатов.
Посадки, приуроченные к юбилею компании, прошли и в других городах, где «Т Плюс» дарит тепло и уют своим потребителям.
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