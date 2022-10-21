100 жителей области получили кешбэк за оплату электроэнергии

21.10.2022 | 13:11

Гарантирующий поставщик электроэнергии определил победителей акции «Будь в плюсе». Из более чем 3 000 участников, выполнивших условия, определены 100, которым на лицевой счет будет зачислена сумма в размере 1 000 рублей.

Клиенты компании, получившие денежные подарки, увидят их в квитанциях за октябрь 2022 года. Полученные средства могут быть использованы в счет будущих платежей за электроэнергию.

Полный список победителей доступен по ссылке.

Для участия в акции клиенты должны были подключить электронную квитанцию и оплатить счет онлайн.