В Пензу отправили рюкзаки с вещами для мобилизованных из Ульяновска

20.10.2022 | 08:26

В Пензу из Ульяновской области отправили готовые рюкзаки с дополнительным набором вещей для мобилизованных, которые проходят боевое слаживание на территории соседнего региона.

Об этом в среду, 19 октября, сообщил ульяновский губернатор Алексей Русских.

«Вещи закуплены за счет средств областного бюджета. В каждом наборе есть рюкзак, балаклава, термобелье, теплые перчатки, сапоги, медикаменты, спальный мешок, сидушка, коврик, очки, носки, футболка, нижнее белье», - уточнил Русских.

По его словам, большую часть вещей изготовили местные фабрики. Они же создали мягкий инвентарь для казарм.

«Боевые инструкторы сегодня обозначили дополнительные пожелания по вещам. Обязательно учтем при формировании следующей партии гуманитарной помощи», - добавил губернатор.

В Пензе в дополнительное довольствие включены: спальные мешки, по два комплекта нательного и термобелья, а также рюкзаки, подшлемники, перчатки, коврики-пенки, медицинские аптечки, защитные очки.