Общество

«МегаФон» обновил федеральный центр исследования оборудования

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Компания «МегаФон» открывает в Санкт-Петербурге обновленный федеральный центр исследования и тестирования абонентского оборудования - единственную в России радиолабораторию такого рода.

Специалисты тестируют пользовательское оборудование и дают производителям рекомендации по настройке устройств для максимально эффективной работы в мобильной сети. В розницу «МегаФона» все устройства попадают только после исследования - это исключает некорректную работу и позволяет владельцам гаджетов полностью использовать их возможности в сети оператора.

В лаборатории в связи с ростом числа новых брендов на отечественном рынке создано больше тестовых зон, в полтора раза увеличено количество базовых станций, а также улучшено качество экранирования в помещениях для тестирования, чтобы мобильный сигнал не выходил за пределы здания.

«Для исследования работы устройств в мобильных сетях мы создаем тестовые зоны действующих и перспективных технологий: 4G, VoLTE, VoWiFi, 5G. Каждое устройство мы проверяем по 250 параметрам независимо от вендора и страны, из которой оно было ввезено. Обновление нашего центра даст возможность в полтора раза увеличить скорость тестирования нового оборудования», - комментирует руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

Открыта тестовая зона, которая позволяет исследовать работу устройства в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Это поможет исследовать любые сценарии работы устройств в 5G. В этом году доля смартфонов с поддержкой 5G на российском рынке выросла в два раза по сравнению с прошлым - до 16,3%. Помимо флагманских смартфонов, технологию начинают поддерживать устройства в среднем ценовом диапазоне.

Помимо смартфонов, планшетов, умных часов и роутеров, специалисты теперь смогут тестировать ноутбуки, портативные аккумуляторы, зарядные устройства и еще около десятка новых категорий. Текущей мощности будет достаточно для тестирования самых современных устройств в течение 10 лет.

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