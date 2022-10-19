Общество

В Пензе открылся еще один пункт сбора помощи военным

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В торгово-развлекательном комплексе «Коллаж» на втором этаже открылся еще один пункт приема гуманитарной помощи в рамках проекта «Народного фронта» «Все для победы». Сюда пензенцы будут приходить не за покупками, а чтобы, наоборот, оставить здесь нужные вещи - для тех, кто призван в армию по мобилизации или участвует в специальной военной операции.

«Можно принести все что угодно, что считают важным. В первую очередь мы изначально заявляли о необходимости сбора специальных средств - это квадрокоптеры, рации. Есть потребность и в бензопилах, бензогенераторах, дизельных генераторах, печках», - перечислил руководитель исполкома «Народного фронта» в Пензенской области Олег Куроедов.

«С начала частичной мобилизации люди очень активизировались, каждый день приходят. Мы понимаем, что те помещения, в которых у нас располагаются гуманитарные центры, ограниченны, по логистике порой не совсем удобны. Поэтому сейчас открывается точка, чтобы дополнительно расширить и чтобы те грузы, которые мы будет направлять на фронт, увеличивались», - рассказал руководитель регионального штаба «Мы вместе» Никита Светкин.

С руководством воинских подразделений, где проходят службу земляки, налажен тесный контакт. Информация, в чем нуждаются мобилизованные и контрактники, поступает напрямую. Например, есть большая потребность в теплых зимних вещах, в том числе и вязаных, по-прежнему нужны продукты питания, консервы, средства личной гигиены.

«Чтобы люди получили на фронте вещи, десятки тысяч или даже сотни тысяч людей по всей России их собирают», - сообщила заместитель министра образования Пензенской области Оксана Милаева.

Режим работы пункта приема помощи «Все для победы»: в будни - с 14:00 до 20:00, в выходные - с 11:00 до 20:00. Желающие могут перечислить денежные средства (по QR-коду) или передать наличные. По всем возникающим вопросам звонки принимаются по телефону 56-34-85.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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