Общество

В казну Кузнецка не поступают налоги с сотен незарегистрированных домов

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На совещании, состоявшемся в администрации Кузнецка, обуждалась тема легализации частных домов. Таких незарегистрированных объектов в городе насчитывается порядка 300.

По словам Сергея Златогорского, это недоплаченные в муниципальную казну налоги на недвижимость.

«Сейчас занялись пристально этим вопросом, и получается: дом на учете не стоит, но лет десять как по полной программе платит за свет, за газ, за воду. И при этом на голубом глазу там никто не живет. Ребята, ну зачем себя так вести?» - обратился он к горожанам.

По словам Златогорского, неуплата налогов приводит к тому, что в городе возникают проблемы с обустройством дорог и освещением, и это вызывает недовольство кузнечан.

«Одной рукой не платим, другой пишем, что у нас все плохо. С чего будет хорошо, если сотни домов не поставлены на учет и с них нет муниципальных налогов?» - возмутился мэр Кузнецка, назвав такую позицию «детским садом».

«Там не такие большие деньги, тысяч семь-восемь в год приходит, ну десять. А ведь дом построили - миллионы вложили! Что кроить-то? А мы уговариваем, объясняем. А я еще думаю, на что лампочки вкрутить… Вот триста домов - это миллиона три-четыре налогов. Весь город засветили бы, лампочек купили бы на лет пять вперед, только меняли бы»,- завершил тему Сергей Златогорский.

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