Общество

Новая школа в Спутнике станет центром притяжения

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Строительный холдинг продолжает работы по возведению в Городе Спутнике крупнейшей в Поволжье школы на 97 классов. Объект не просто разгрузит уже существующую в микрорайоне школу имени М. Ю. Лермонтова, но и станет новым центром притяжения за счет своей инфраструктуры.

Территория новой школы в Городе Спутнике составит 5 гектаров. На ней расположится большой стадион, спортивные площадки и огромная зона отдыха.

Внутри самой школы, состоящей из девяти корпусов, запланировано создание 13 образовательных центров. Кроме стандартных учебных классов в школе запроектирован зимний сад, кабинеты робототехники, дизайна, флористики, а также фотостудия, музей и тренажерный зал.

Два главных входа, размещенных с противоположных сторон здания, позволят разделить потоки учащихся начальных и старших классов. Классы и рекреации начального звена выделены в отдельные корпуса, из которых можно попасть в центральные здания, где размещена столовая, актовый зал, спортивный зал и библиотечный центр.

По словам министра образования Пензенской области Алексея Комарова, в настоящее время идет процесс формирования педагогического коллектива. В него войдут более ста человек: как молодые кадры, так и опытные учителя.

На строительстве школы ежедневно задействовано около 200 человек. Объект готов более чем на 50%. Планируется, что новая школа будет введена к 1 сентября 2023 года.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте