Новая школа в Спутнике станет центром притяжения

19.10.2022 | 16:21

Строительный холдинг продолжает работы по возведению в Городе Спутнике крупнейшей в Поволжье школы на 97 классов. Объект не просто разгрузит уже существующую в микрорайоне школу имени М. Ю. Лермонтова, но и станет новым центром притяжения за счет своей инфраструктуры.

Территория новой школы в Городе Спутнике составит 5 гектаров. На ней расположится большой стадион, спортивные площадки и огромная зона отдыха.

Внутри самой школы, состоящей из девяти корпусов, запланировано создание 13 образовательных центров. Кроме стандартных учебных классов в школе запроектирован зимний сад, кабинеты робототехники, дизайна, флористики, а также фотостудия, музей и тренажерный зал.

Два главных входа, размещенных с противоположных сторон здания, позволят разделить потоки учащихся начальных и старших классов. Классы и рекреации начального звена выделены в отдельные корпуса, из которых можно попасть в центральные здания, где размещена столовая, актовый зал, спортивный зал и библиотечный центр.

По словам министра образования Пензенской области Алексея Комарова, в настоящее время идет процесс формирования педагогического коллектива. В него войдут более ста человек: как молодые кадры, так и опытные учителя.

На строительстве школы ежедневно задействовано около 200 человек. Объект готов более чем на 50%. Планируется, что новая школа будет введена к 1 сентября 2023 года.