«Дамате» представила продукцию на Saudi Agriculture 2022

19.10.2022 | 13:00

Группа компаний «Дамате» принимает участие в 39-й Международной агропромышленной выставке Saudi Agriculture 2022, которая проходит с 17 по 20 октября в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия).

Saudi Agriculture проходит при поддержке Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии и является важным событием отрасли агропромышленного комплекса всех стран Ближнего Востока.

Выставку ежегодно посещают более 17 тысяч человек. В 2022-м в ней участвуют более 400 экспонентов из 50 стран мира.

Российскую Федерацию и Королевство Саудовской Аравии связывают долгие исторические отношения, а сельское хозяйство является одним из важных и приоритетных направлений двустороннего сотрудничества с огромным потенциалом для расширения и роста.

На Saudi Agriculture побывала российская делегация, в которую вошли представители Министерства сельского хозяйства РФ, АО «Российский экспортный центр», АНО «Российская система качества», а также представители Россельхознадзора, Россельхозбанка, крупного бизнеса, отраслевых союзов и ассоциаций. Делегаты провели пленарное заседание по перспективам развития взаимной торговли продукцией АПК между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия, а также серию круглых столов и b2b-переговоры.

Стенд «Дамате» располагается в павильоне № 5 Riyadh International Convention & Exhibition Center, где представлена совместная экспозиция российских компаний. Компания поставляет халяльную продукцию за рубеж под брендом Salimа, специально созданным для экспортных целей. Представленные на выставке позиции обладают высоким экспортным потенциалом, сертифицированы по стандартам «халяль».

Сотрудники агрохолдинга встретились с иностранными партнерами и познакомили посетителей с ассортиментом продукции. «Дамате» презентовала гостям выставки продукцию из индейки, утки и баранины, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и готовые к употреблению мясные деликатесы. Акцент был сделан на продукцию глубокой переработки.

ГК «Дамате» начала развивать экспортное направление в 2015 году. На сегодняшний день компания имеет разрешения на поставки продукции в страны Европейского союза и еще в 49 стран мира, среди которых Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, страны Африки и Азии.

На текущий момент география поставок насчитывает 30 стран. В 2021 году экспортный товарооборот «Дамате» превысил 2 млрд рублей, объем поставок продукции из индейки и утки за два года вырос более чем в 10 раз и составил свыше 14 тысяч тонн.