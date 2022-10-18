Общество

В Пензе за сутки зарегистрировали менее 100 новых случаев ковида

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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвердился у 197 человек. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев оказалась такой: Пенза - 93, Пензенский район - 46, Иссинский район - 11, город Заречный - 9, Земетчинский и Лунинский районы - по 8, Кузнецкий и Никольский - по 3, Спасский, Мокшанский, Пачелмский и Сердобский - по 2.

Единичные случаи зарегистрированы в Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Каменском, Лопатинском, Наровчатском, Сосновоборском и Шемышейском районах.

В течение 24 часов госпитализация потребовалась 14 жителям региона с коронавирусом.

«17 октября выздоровевших 328 человек. Итого выздоровевших - 208 537. Умерших - 2 (6 099). Случаев подтвержденной COVID - 216 280», - добавили в оперштабе.

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