Общество

В Пензе средняя цена 1 кг шоколадных конфет достигла 684 рублей

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В Пензенской области в сентябре выросла стоимость шоколадных конфет, а вот карамельные подешевели, хоть и незначительно.

Об этом Пензастат сообщил во вторник, 18 октября, во Всемирный день конфет.

Средняя цена за килограмм вышеназванных сладостей в сентябре составила 684 и 295,4 рубля соответственно. При этом рост стоимости шоколадной продукции по сравнению с августом составил 0,82%, снижение цены на карамель - 0,74%.

«К декабрю предыдущего года по обеим позициям наблюдается рост - на 19,59% и 18,51%», - уточнили статистики.

В 2021 году в Пензенской области произвели 84,1 тыс. тонн шоколадных конфет, что на 6,05% больше, чем в 2020-м, и 5,4 тыс. тонн карамельных, что на 21,13% меньше, чем в 2020-м.

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