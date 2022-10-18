Строительство жилого дома «Утро» в Пензе вышло на финишную прямую

18.10.2022 | 10:30

Желать друг другу доброго утра готовятся 150 пензенских семей. Именно столько квартир, а это 70 процентов, уже куплено в жилом доме «Утро», расположенном в самом центре Терновки.

«Строительство вышло на финишную прямую. Завершена кладка всех десяти этажей, мы приступили к кирпичной кладке технического этажа и устройству крыши. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, оконных конструкций», - пояснил главный инженер ООО СЗ «Домострой» Юрий Стоцкий.

В самом разгаре внутренняя отделка. Как и обещал застройщик, новоселы получат квартиры с отделкой «вайт бокс»: выровненные по маякам стены, штукатурка, стяжка полов.

Дом с настроением уже обретает краски утра - рабочие приступили к отделке фасада.

Покупатели смогут посмотреть квартиру не только на картинке в буклетах. Работает шоурум, куда можно прийти всей семьей, оценить планировку, метраж и вид из окна.

Продолжается строительство собственной котельной, которая обеспечит комфортную температуру в квартирах в любое время года, вне зависимости от капризов погоды и коммунальщиков.

Жилой дом «Утро» - это квартира в 10 минутах езды от центра. Рядом школа, детсад, торговый центр «Терновский куст» с фитнес-залом, остановка в двух минутах ходьбы. Дом с огороженной собственной территорией, рекреационными площадками и просторной парковкой, срок сдачи - 2-й квартал 2023 года.

Уточнить любую информацию можно в офисе продаж по адресу: Терновского, 102, телефон (8412) 505-904.