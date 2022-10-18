Мэр Кузнецка отговорил горожан собирать кровь для участников СВО

18.10.2022 | 10:11

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский не оценил инициативу местных жителей по сдаче крови для участников СВО. Свой комментарий он дал во время оперативного совещания в понедельник, 17 октября.

По словам Златогорского, у кузнечан много идей, как поддержать военных, но не все стоит воплощать в жизнь.

«Понятно, что люди, наверное, от души пытаются что-то предложить. Что-то реализуется, вот по школам пишут письма солдатам на фронт. Это дело хорошее. Но есть (предложение) «вот давайте кровь сдадим все». У нас когда ковид, все превращаются в вирусологов. Когда дороги ремонтировать, все дорожные мастера. Теперь, видимо, все стали трансфузиологами», - сыронизировал мэр Кузнецка.

Между тем сдача и переливание крови - непростые мероприятия. Требования к донорам весьма жесткие. Переливание осуществляют только после длительных проверок.

«Как раньше напрямую переливали кровь - сейчас все это нельзя, любая кровь три месяца проверку проходит после забора. Бывает так, что через три месяца в ней проявляется то, в силу чего ее выбраковывают», - пояснил Златогорский.

Он заключил, что собственные инициативы граждан в этой области нецелесообразны.

«Есть специализированные организации, которые знают и умеют. Будет если к нам обращение - будем заниматься», - подытожил мэр.

По данным пензенского центра крови на 17 октября, в регионе достаточно гемокомпонентов от доноров А(II) Rh+ и AB(IV) Rh+ групп. Их попросили воздержаться от визитов на донацию.

Крови всех остальных групп и резус-факторов в области не хватает.