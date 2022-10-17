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Общество

Умным домам «Созвездия» присвоена категория

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Портал Единого ресурса застройщиков Российской Федерации erzrf.ru отметил строительные успехи холдинга «Термодом». Изучив проект жилого комплекса «Созвездие» в Городе Спутнике, ЕРЗ подтвердил, что многоквартирные дома в составе ЖК соответствуют требованиям для присвоения новостройке класса D умного дома.

Застройщику вручен диплом с указанием того, что жилой комплекс «Созвездие» включен в реестр умных новостроек 7 октября 2022 года.

Умный дом - это целый комплекс систем, который предлагается установить в ряде домов «Созвездия» для комфортной жизни людей.

В умной квартире возможно дистанционно отслеживать температуру в комнатах, влажность, степень освещенности и концентрации углекислого газа. Легко управлять бытовыми приборами, если они совместимы с системой, включать свет или отключать целиком розетки. Можно оперативно отправлять заявки в управляющую компанию, читать новости жилого комплекса, получать квитанции и оплачивать их онлайн и многое-многое другое.

Больше информации о ЖК «Созвездие» можно получить на сайте termodom-pnz.ru и в офисах продаж строительного холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие»: ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие 2», ООО СЗ «Строймашкапитал» и ООО СЗ «Термодом-инвест», проектные декларации размещены на наш.дом.рф.

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