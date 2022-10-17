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Общество

Покупатели оценили новый магазин «Скидкино» на ул. Тарханова в Пензе

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В Пензе, на улице Тарханова, 6а, открылся новый магазин низких цен «Скидкино». Сделать покупки и получить подарки сюда пришли не только жители микрорайона.

«Приехала специально из Нахаловки, набрала блинчиков, сахара, крупы, масла подсолнечного. Здесь все подешевле. «Скидкино» - наш магазин, народный! Жаль, у нас в микрорайоне пока такого нет», - сказала пенсионерка Татьяна Евгеньевна.

«Купила сахар, мясо, сыр, колбасу, фарш - все необходимое. Цены ниже, чем в других магазинах», - поделилась мнением домохозяйка Нина Алексеевна.

За покупку от 1 500 рублей в чеке гости праздника получили приятные подарки. По итогам финального розыгрыша покупателям достались ценные призы - предметы мебели и техники, необходимые в домашнем быту.

Магазин «Скидкино» отличается от классических дискаунтеров широким ассортиментом. Здесь богатый выбор продовольственных товаров, особенной популярностью пользуется цех охлажденной продукции. Всегда в наличии свежее мясо, рыба, колбасы, сосиски, сыры и молочные продукты по ценам, приятно отличающимся от привычных. Поэтому покупателей всегда много. Хозяйки, как правило, делают запасы впрок. На входе в холодный цех висят теплые жилеты.

Кроме продуктов питания, в «Скидкино» есть бытовая химия, товары для дома и быта, детские игрушки, бытовая техника, предметы мебели, живые цветы.

В периоды экономических испытаний магазины-дискаунтеры пользуются большой популярностью у населения. Держать низкие цены позволяет экономия на выкладке. В «Скидкино» нет дорогих витрин и богатого оформления. Быстро найти необходимый товар помогает удобная навигация, любые проблемы решит директор, кабинет которого находится не за закрытой дверью, как обычно, а в торговом зале рядом с кассами. Так удобнее следить за всем, что происходит в зале, и быстро реагировать на просьбы покупателей.

«Хорошо, что у нас появился магазин «Скидкино». Всегда искала его в других районах, теперь все рядом», - порадовалась местная жительница Елена.

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