В Пензенской области в два раза выросло число уехавших за рубеж

16.10.2022 | 14:47

В Пензастате подвели общие итоги миграции за январь - июль 2022 года. Подсчитано, что в страны СНГ выехало в 2,1 раза больше человек, чем за тот же период прошлого года.

Всего за 7 месяцев в Сурский край из других областей РФ и стран прибыло 7 110 граждан (6 683 - в 2021-м). В том числе из российских регионов приехали 5 092 (4 837), из стран СНГ 1 756 (1 602), из других государств - 262 (244).

За это время Пензенскую область покинули на 1 664 человека больше, чем приехало в нее, - 8 774. В другие регионы отправились 5 358 граждан (6 097 за январь - июль 2021-го), в страны СНГ - 2 900 (1 321), в зарубежные государства - 516 (307).

Количество людей, менявших место жительства внутри Пензенской области, практически не изменилось по сравнению с прошлым годом.

Так, внутри региона за 7 месяцев 2022-го адреса сменили 6 200 пензенцев, за аналогичный период 2021-го - 6 640.