Общество

В пензенском военкомате ответили на вопрос о призыве мужчин с детьми

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В редакцию портала PenzaInform.ru обращаются читатели с вопросами, касающимися призыва по мобилизации.

В частности, много споров вызвала информация, что отцам троих детей в возрасте до 16 лет будут предоставлять отсрочку от призыва.

«Министерство обороны скорректировало критерии для предоставления отсрочки от мобилизации. Одно из важных изменений: теперь для того, чтобы считаться не подлежащим призыву, нужно иметь на иждивении трех и более детей до 16 лет, а не четырех и более, как это предписывалось раньше. Появление соответствующих изменений подтвердили несколько источников в Госдуме», - пишет «Парламентская газета» - издание Федерального Собрания Российской Федерации.

Одна из читательниц PenzaInform.ru сочла данные недостоверными. «Была в военкомате. Зачем вы своей непроверенной информацией будоражите народ?» - написала она, заявив, что подобной практики в области нет.

Корреспондент портала связался с пензенским областным военным комиссариатом и поинтересовался, предоставляется ли отсрочка от мобилизации отцам троих детей, не достигшим 16-летнего возраста.

«Информация в СМИ есть, но по факту у нас пока нет ни приказа, ни указа Главнокомандующего», - последовал ответ.

Возможно, документы пока не доведены до военкоматов на местах. Редакция портала PenzaInform.ru следит за ситуацией.

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