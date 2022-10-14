Общество

«Контроль качества» рассказал об умных домах в Спутнике

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Город Спутник - микрорайон не только красивый внешне и комфортный с точки зрения жизни. В Спутнике сегодня строятся дома, жители которых смогут почувствовать на себе все прелести современных подходов к жилищному строительству. Речь о ЖК «Созвездие» и его умных домах.

Умный дом - это целый комплекс систем, который предлагается установить в ряде строений «Созвездия», чтобы жить в них было не просто удобно, а космически удобно.

Люди и устройства будут связаны мобильным приложением. В каждом умном доме - умные квартиры. Их владельцы получат персональный доступ к управлению.

Из традиционного - можно оперативно отправлять заявки в управляющую компанию, читать новости жилого комплекса, получать квитанции и оплачивать их онлайн, а умные счетчики сами расскажут куда надо, сколько вы потребили ресурсов. От неприятностей умное жилище тоже обещает спасать. Например, в случае протечки система автоматически перекроет воду и уведомит вас об этом в мобильном приложении.

В умной квартире возможно также дистанционно отслеживать температуру в комнатах, влажность, степень освещенности и концентрации углекислого газа. Легко управлять и бытовыми приборами, если они совместимы с системой, включать свет или отключать целиком розетки. То есть достаточно будет просто переступить порог, сказать «мы пришли!» - и умный дом уже будет рад хозяевам.

Больше информации о ЖК «Созвездие» можно найти на сайте termodom-pnz.ru и в офисах продаж строительного холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Созвездие 2», ООО «СЗ «Строймашкапитал» и ООО «СЗ «Термодом-инвест», проектные декларации размещены на наш.дом.рф.

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