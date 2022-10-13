Общество

На осенних каникулах лагеря примут более 5 000 пензенских школьников

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В Пензенской области в дни осенних каникул будут работать 136 лагерей с дневным пребыванием. Планируется, что в них отдохнут 5 155 ребят, в их числе 1 630 школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Осенние каникулы начнутся начнутся 29 октября, их продолжительность - 9 дней.

Также в министерстве образования региона подвели итоги летней оздоровительной кампании. На ее организацию из областного бюджета выделили 318,6 млн рублей. В Сурском крае действовало 366 лагерей, в том числе 14 загородных оздоровительных, 1 палаточный, 24 труда и отдыха.

Организованными формами отдыха в регионе охватили 40 163 ребенка, всеми формами отдыха и оздоровления - 127 000, рассказали в пресс-службе министерства.

Все действующие стационарные лагеря в области нуждаются в ремонте. 55 млн рублей направили на модернизацию пяти учреждений: лагерей «Строитель», «Юность», «Луч», «Березка», «Солнечная поляна».

Деньги на модернизацию намерены выделить и в 2023 году.

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