Из-за 166 штрафов пензенский лихач едва не лишился земельного участка

13.10.2022 | 15:50

Более 125 000 рублей задолжал житель Пензы, который часто не соблюдал правила дорожного движения.

Мужчине выписали 166 штрафов. Оплачивать их он не желал, ожидая, когда истечет срок давности и неоплаченные долги государство простит.

«Его подвела юридическая неграмотность и самонадеянность. Полученные из регистрирующих органов сведения помогли установить наличие в собственности должника земельного участка, в отношении которого судебным приставом подразделения было подано исковое заявление в суд об обращении на него взыскания», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Когда пензенец узнал, что может лишиться собственности, он полностью погасил задолженность.

Исполнительные производства, возбужденные в отношении лихача, были окончены.