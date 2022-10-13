Из-за 166 штрафов пензенский лихач едва не лишился земельного участка

Более 125 000 рублей задолжал житель Пензы, который часто не соблюдал правила дорожного движения.
Мужчине выписали 166 штрафов. Оплачивать их он не желал, ожидая, когда истечет срок давности и неоплаченные долги государство простит.
«Его подвела юридическая неграмотность и самонадеянность. Полученные из регистрирующих органов сведения помогли установить наличие в собственности должника земельного участка, в отношении которого судебным приставом подразделения было подано исковое заявление в суд об обращении на него взыскания», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.
Когда пензенец узнал, что может лишиться собственности, он полностью погасил задолженность.
Исполнительные производства, возбужденные в отношении лихача, были окончены.
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