Общество

Из-за 166 штрафов пензенский лихач едва не лишился земельного участка

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Более 125 000 рублей задолжал житель Пензы, который часто не соблюдал правила дорожного движения.

Мужчине выписали 166 штрафов. Оплачивать их он не желал, ожидая, когда истечет срок давности и неоплаченные долги государство простит.

«Его подвела юридическая неграмотность и самонадеянность. Полученные из регистрирующих органов сведения помогли установить наличие в собственности должника земельного участка, в отношении которого судебным приставом подразделения было подано исковое заявление в суд об обращении на него взыскания», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Когда пензенец узнал, что может лишиться собственности, он полностью погасил задолженность.

Исполнительные производства, возбужденные в отношении лихача, были окончены.

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