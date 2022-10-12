ЖК «Лайм Парк» в Пензе - альтернатива 2-комнатным квартирам

12.10.2022 | 16:12

«Лайм Парк» - это, пожалуй, лучшая на сегодняшний день альтернатива двухкомнатным квартирам.

Экологичный жилой квартал «Лайм Парк» от строительного холдинга «Термодом» строится в живописном уголке Пензы, в окружении соснового и лиственного леса.

Квартал застраивается таунхаусами на две, три или четыре семьи. Каждая квартира двухэтажная. Внизу - санузел, технические помещения и просторная кухня-гостиная. Здесь можно обустроить не только место для семейных вечеров, но еще и рабочий кабинет или спортивный уголок.

На втором этаже - две спальни, санузел. Причем из одной спальни есть выход на балкон, где так здорово будет встречать рассветы с ароматным какао и бутербродами.

Рядом с каждым домом имеются небольшие земельные участки, где можно установить беседку для отдыха, песочницу или детский бассейн. Кроме этого, каждая семья получит оборудованное парковочное место рядом с домом.

Важно и то, что 5 домов в квартале уже сданы, так что можно приступать к ремонту сразу после покупки.

Узнать больше о таунхаусах, ценах и планировках можно в офисах продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Сайт termodom-pnz.ru.