Общество

В Пензенской области за 9 месяцев в ДТП погибло 5 детей-пассажиров

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В Пензенской области за январь - сентябрь случилось 78 ДТП с участием детей-пассажиров. В таких авариях погибли 5 ребят, 86 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, при расследовании обстоятельств 11 ДТП выяснилось, что взрослые нарушили правила перевозки маленьких пассажиров.

В итоге 4 ребенка погибли, 10 получили травмы.

Чтобы сократить число таких нарушений, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактическое мероприятие «Автокресло - детям».

По данным на 17 сентября, в регионе зарегистрировали 148 ДТП с участием детей. Они унесли жизни 7 несовершеннолетних, а 159 получили травмы.

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Источник — фото pixabay.com
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