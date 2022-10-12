Общество

Названы самые общительные города Пензенской области

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Аналитики компании «МегаФон» изучили обезличенные данные абонентов и пришли к выводу, что в Пензенской области по голосовой и интернет-активности лидирует город Никольск. Его жители говорят по телефону в 2,5 раза больше и пользуются мобильным интернетом в 2 раза чаще, чем в других населенных пунктах региона.

На одну базовую станцию Никольска приходится максимальный голосовой трафик. Чуть уступают ему Сурск и Кузнецк. Первый держит лидерство по средней продолжительности звонков (время телефонных переговоров - 81 секунда, на 30% больше, чем в других пензенских городах).

В Никольске интернет-трафик одной базовой станции превышает 29 Тб. Для сравнения, чтобы исчерпать этот объем данных, потребуется загрузка 15 тысяч полнометражных фильмов в высоком разрешении.

В пересчете на одного абонента больше всего «качают» пользователи соответственно в Никольске, а также в Спасске и Городище, их трафик на 24% больше, чем в целом по городам региона.

«С начала года мы запустили и усовершенствовали базовые станции стандарта LTE еще для 200 тысяч жителей региона. Проектируя развитие сети, инженеры опирались на анализ больших данных по абонентской активности в той или иной локации, например на объемы используемого интернет-трафика. Это позволило прицельно спланировать строительство и модернизацию, а также откликнуться на растущие запросы наших клиентов», - рассказал директор отделения «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Оператор на 10% ускорил загрузку в 19 районах региона. В их числе Мокшанский, Белинский, Колышлейский, Земетчинский, Башмаковский и другие.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте