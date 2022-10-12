Названы самые общительные города Пензенской области

12.10.2022 | 15:39

Аналитики компании «МегаФон» изучили обезличенные данные абонентов и пришли к выводу, что в Пензенской области по голосовой и интернет-активности лидирует город Никольск. Его жители говорят по телефону в 2,5 раза больше и пользуются мобильным интернетом в 2 раза чаще, чем в других населенных пунктах региона.

На одну базовую станцию Никольска приходится максимальный голосовой трафик. Чуть уступают ему Сурск и Кузнецк. Первый держит лидерство по средней продолжительности звонков (время телефонных переговоров - 81 секунда, на 30% больше, чем в других пензенских городах).

В Никольске интернет-трафик одной базовой станции превышает 29 Тб. Для сравнения, чтобы исчерпать этот объем данных, потребуется загрузка 15 тысяч полнометражных фильмов в высоком разрешении.

В пересчете на одного абонента больше всего «качают» пользователи соответственно в Никольске, а также в Спасске и Городище, их трафик на 24% больше, чем в целом по городам региона.

«С начала года мы запустили и усовершенствовали базовые станции стандарта LTE еще для 200 тысяч жителей региона. Проектируя развитие сети, инженеры опирались на анализ больших данных по абонентской активности в той или иной локации, например на объемы используемого интернет-трафика. Это позволило прицельно спланировать строительство и модернизацию, а также откликнуться на растущие запросы наших клиентов», - рассказал директор отделения «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Оператор на 10% ускорил загрузку в 19 районах региона. В их числе Мокшанский, Белинский, Колышлейский, Земетчинский, Башмаковский и другие.