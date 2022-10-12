На улице Богданова в Пензе археологи нашли исторические ценности

12.10.2022 | 12:15

В среду, 12 октября, начальник Департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин рассказал о результатах работы археологов в этом году.

Основные темы, которые он осветил, опубликованы в телеграм-канале правительства региона.

Александр Понякин напомнил, что в области будет создана археологическая экспедиция, она начнет работу в 2023 году. На базе пензенского института регионального развития сформируют центр, где будут исследовать исторические памятники, вести научную разведку и раскопки, организовывать летние детские тематические лагеря.

В областном краеведческом музее создадут специальный отдел, его сотрудникам предстоит обрабатывать находки и готовить выставки. Научно-методически деятельность будут организовывать специалисты. Департамент по охране памятников станет отвечать за юридическую сторону вопроса.

Также Александр Понякин рассказал об изучении культурного слоя Пензы. В мае 2022 года были установлены границы его распространения с XVII века, то есть со времени основания и начала развития города.

Культурный слой Пензы поставлен на государственный учет в качестве объекта культурного наследия.

«Весной и летом этого года археологи на пересечении улиц Богданова и Свердлова в Пензе провели раскопки, которые принесли значительные результаты в изучении древней истории нашего города. Эти находки позволяют изучить на данном участке бытовую и производственную историю города», - поделился спикер.

По словам начальника департамента, после научной обработки и реставрации археологические ценности станут основой для выставки, которую организуют в краеведческом музее.