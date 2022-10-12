Общество

На улице Богданова в Пензе археологи нашли исторические ценности

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 12 октября, начальник Департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин рассказал о результатах работы археологов в этом году.

Основные темы, которые он осветил, опубликованы в телеграм-канале правительства региона.

Александр Понякин напомнил, что в области будет создана археологическая экспедиция, она начнет работу в 2023 году. На базе пензенского института регионального развития сформируют центр, где будут исследовать исторические памятники, вести научную разведку и раскопки, организовывать летние детские тематические лагеря.

В областном краеведческом музее создадут специальный отдел, его сотрудникам предстоит обрабатывать находки и готовить выставки. Научно-методически деятельность будут организовывать специалисты. Департамент по охране памятников станет отвечать за юридическую сторону вопроса.

Также Александр Понякин рассказал об изучении культурного слоя Пензы. В мае 2022 года были установлены границы его распространения с XVII века, то есть со времени основания и начала развития города.

Культурный слой Пензы поставлен на государственный учет в качестве объекта культурного наследия.

«Весной и летом этого года археологи на пересечении улиц Богданова и Свердлова в Пензе провели раскопки, которые принесли значительные результаты в изучении древней истории нашего города. Эти находки позволяют изучить на данном участке бытовую и производственную историю города», - поделился спикер.

По словам начальника департамента, после научной обработки и реставрации археологические ценности станут основой для выставки, которую организуют в краеведческом музее.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото - кадры из видео t.me/penzregru
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте