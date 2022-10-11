Продукция «Дамате» завоевала золото на престижной выставке

11.10.2022 | 12:44

На 24-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2022», проходившей с 6 по 8 октября, мясная продукция «Дамате» получила четыре высшие награды.

Выставка «Золотая осень» проводится каждый год и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ. В ней принимают участие сотни производителей из разных регионов России, которые представляют свою продукцию, а также проводят презентации инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК.

Помимо этого, на выставке предусмотрена насыщенная деловая программа: многочисленные форумы, круглые столы, панельные дискуссии, посвященные самым актуальным отраслевым темам, в которых ежегодно принимают участие руководители федеральных органов исполнительной власти, члены Правительства Российской Федерации, Государственной Думы, Совета Федерации и руководители агропромышленных корпораций, банков, страховых компаний.

В этом году «Дамате» представила на суд жюри широкий ассортимент продукции из индейки и утки. Золотой медалью были отмечены полуфабрикаты из индейки под брендом «Индилайт», среди которых котлеты «Домашние», фарш «Классический», мини-купаты, стейк грудки и медальоны.

Члены экспертной комиссии высоко оценили вкус и качество продукции глубокой переработки бренда «Индилайт». Награду получили сосиски «Грандос» и «Молочные», а также ветчины: «Мраморная», «Кампана» из грудки и «Кампана» из бедра. Кроме того, золотой медалью отмечены утенок для запекания и окорочок утки бренда «Озёрка».

Оценки, которые дали им эксперты дегустационного конкурса «Золотой осени», стали очередным подтверждением высокого качества продукции «Дамате».