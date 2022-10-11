Не все пензенцы смогли получить билет на «Поезд Победы»

11.10.2022 | 15:06

Некоторые жители Пензенской области расстроились, что не смогли попасть на «Поезд Победы». Свои жалобы они оставили на странице губернатора Олега Мельниченко под его постом о прибытии состава.

Во вторник, 11 октября, уникальная экспозиция, рассказывающая о подвиге советского народа в период Великой Отечественной войны, разместилась на первом пути станции Пенза-I, где пробудет два дня.

«Находясь внутри, вы буквально совершите путешествие во времени. Эффект присутствия достигается благодаря скульптурным композициям, мультимедийному сопровождению, в том числе световому и звуковому. Каждый вагон состава - уникальная история, рассказывающая о судьбах людей, которые прошли через страшные испытания», - рассказал глава региона в посте.

Однако пользователи сообщили, что при всем желании записаться на экскурсию им не удалось.

«Очень трудно попасть туда! Ждали регистрацию, а когда она открылась, билетов уже не достать! Очень хотели посетить выставку второй год подряд. Но увы!»; «То же самое»; «Согласна. Вообще невозможно туда попасть. Регистрацию в этом году открыли в 12:00, в 12:20 уже билетов на было»; «Я больше скажу, в 12:05 уже билеты закончились», - посетовали пензенцы.

В администрации Пензы пояснили, что билеты были быстро распространены из-за большого ажиотажа, и предложили совершить виртуальный тур по выставке на сайте организатора мероприятия.