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Общество

Жителям Пензенской области облегчили запись к врачу

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Жители Пензенской области теперь могут записаться к врачу, воспользовавшись обновленной формой на портале госуслуг.

В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что электронный инструмент записи на прием к специалисту значительно расширил свои возможности.

Планируется, что запуск обновленной формы в два раза сократит время на получение услуги записи, ведь пензенцам больше не придется звонить в контакт-центр и тратить время на разговоры с оператором.

«Ежедневно в контакт-центр для обслуживания взрослого населения города Пензы поступает от двух с половиной до трех тысяч звонков. Воспользовавшись обновленным сервисом через сайт, человек сам выбирает для себя оптимальный вариант даты и времени, когда он сможет посетить медицинскую организацию», - рассказали специалисты.

Жителям Пензы напомнили, что записаться к врачу или вызвать его на дом можно по номеру 122: добавочные цифры 2 (для взрослых) и 3 (для детей). Звонки принимаются ежедневно, включая субботу и воскресенье, с 8:00.

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