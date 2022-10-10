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Общество

В Пензенской области мать с дочерью 12 лет мечтают о доме

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Нет конца истории скитаний. Зимины ютятся на съемной квартире в Пензе. Мама с ребенком и бабушка переехали из Саратовской области в Оленевку, в 2010-м жилье сгорело.

«Мы сменили 10 адресов, нас отовсюду гнали. В январе 2011-го мы обратились в фонд. Тяжело и мучительно, но они нам купили избушечку на двоих - довоенную, 1940 года», - рассказала жительница села Оленевка Марина Зимина.

Дом в Оленевке двухквартирный. У соседей - добротная половина, а та, что у Зиминых, изначально ветхая. Семья пыталась обустроить жилье: вставили окна, переделали вход. Но изба рассыпалась стремительно. Сгнила крыша, просели балки. В 2019-м комиссия признала строение аварийным.

«Потекли батареи, они начали капать. Нам подлатали немножко, но это не помогло», - отметила Марина Зимина.

Семья в безвыходном положении. Ветхая система отопления сломалась. Кредит на ремонт взять нельзя - Зимины уже выплачивают один, брали бабушке на операцию.

В избушке с земляным полом холодно даже летом. Марина надеялась перезимовать, но спать в пальто и валенках невозможно. Официальные бумаги лишают надежды на будущее. Аварийным надо признавать дом целиком, а соседи против. Маневренного фонда в Оленевском сельсовете нет.

Зимины хорошо помнят, как 12 лет назад пожар лишил их крова.

«В три часа ночи мама проснулась, потому что дымом пахло, и она меня разбудила. Первое, что мы смогли сделать, - схватить ребенка, ей был годик всего. Мы выбежали», - пояснила Марина.

Гале исполнилось тринадцать. Она еще малышкой нарисовала уютное жилье - изобразила мечту. Но развалины в Оленевке или съемная квартира мало похожи на ее воплощение.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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