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Общество

«Термодом» предлагает беспроцентную рассрочку

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Строительный холдинг «Термодом» предоставляет беспроцентную рассрочку на квартиры в строящихся домах Пензы и Города Спутника.

Чтобы ее получить, не придется собирать много документов. Клиенту нужно просто выбрать квартиру, написать заявление в отделе продаж на оформление рассрочки. После одобрения покупатель вносит первоначальный взнос, размер которого обсуждается индивидуально, и оформляет договор.

Затем остается только вовремя вносить платежи по установленному графику.

Рассрочка действует до завершения строительства дома и оформляется без участия банка, а значит, покупатель:

- не делает оценку имущества;

- не оформляет страхование жизни и здоровья;

- не оформляет страхование имущества.

Ну и главное - никаких процентов конечно. В общем, все просто, прозрачно и никаких лишних трат.

Больше информации можно получить в офисах продаж холдинга «Термодом». Эксперты по недвижимости подберут квартиру, расскажут про рассрочку и помогут оформить ее. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом», «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Строймашкапитал», «Термодом-инвест», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль». Все проектные декларации на наш.дом.рф.

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