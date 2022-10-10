Назван срок сдачи тротуара в районе мясокомбината на ул. Аустрина

10.10.2022 | 11:39

Тротуар и барьерное ограждение вдоль автомобильной дороги на улице Аустрина в районе мясокомбината должны появиться до конца декабря 2022 года.

Соответствующее поручение министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев дал начальнику одноименного регионального управления Василию Глаголеву на совещании.

В частности, необходимо ускорить работу по подготовке разрешительной документации, уточнили в пресс-службе минстроя.

В сентябре на улице Аустрина завершились работы в районе железнодорожного переезда. Там расширили 900 метров проезжей части и значительно увеличили пропускную способность дороги.

Работы начались сразу же, как участок от развязки на трассе М5 до Ухтинки Бессоновского района передали из городской собственности в областную. Специалисты трудились почти полтора месяца. Они расширили дорогу до четырех полос и переустроили железнодорожный переезд.