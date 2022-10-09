В Пензенской области в августе уменьшилось число браков и разводов

В Пензенской области в августе умерло 1 474 жителя, на 612 меньше, чем за тот же месяц прошлого года (2 086).
Такие данные опубликовал Росстат.
В августе на свет появилось 846 новых жителей региона. Примерно такое же количество новорожденных (841) зарегистрировали за аналогичный период 2021-го. Скончалось 6 младенцев до года (5 - в августе 2021-го).
Естественная убыль населения в последний месяц лета составила 628 человек, почти в два раза меньше, чем в августе 2021 года (1 245).
Уменьшилось по сравнению с показателями прошлого года количество браков и разводов. В августе свои отношения узаконили 898 пар (1 002 - в 2021-м), а расторгли их 454 (473).
В регионе за январь - август родились 5 661 житель, скончались 13 308. Естественная убыль - 7 647 человек.
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