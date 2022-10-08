Общество

В Пензе намерены подключить новые светофоры к сети до 15 октября

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При проезде через нерегулируемые перекрестки водители пока еще ориентируются на знаки дорожного движения и правила. Но уже совсем скоро внимание будет сосредоточено и на сигналах светофоров. На пересечении улиц Богданова и Свердлова все необходимое для регулирования и автомобильных, и пешеходных потоков уже есть.

«Места для установки выбираются исходя из концентрации ДТП и по обращениям жителей. В текущем году мы отрабатываем все места концентрации ДТП, обозначившиеся по результатам прошлого года», - пояснил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Еще один аварийно опасный участок - перекресток Калинина/Красная Горка. Интенсивность движения здесь высокая, соответственно, и происшествия на дороге не редкость. Автомобилисты возлагают надежды на светофор.

«Если разумно сделают, чтобы Калинина была как бы главной, больше времени там горел бы зеленый, а здесь достаточно, мне кажется, 10 секунд», - рассудил один из водителей.

Со светофорами и пешеходы будут чувствовать себя увереннее. В центре города, рядом с «Ростком», появились автоматические регулировщики.

«Необходимы. Здесь сколько людей переходит дорогу! И движение тоже очень большое», - указал горожанин.

Пока что зеленый свет не горит ни для пешеходов, ни для автомобилистов: решается вопрос с подключением объектов к электросети.

«До 15 октября, думаю, это все запустим», - наметил Ильдар Усманов.

В 2022 году установили девять новых светофоров, столько же модернизировали.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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