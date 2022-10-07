В Спутнике продолжается кампания по озеленению района

Середина осени - самая активная пора у озеленителей Города Спутника. Очередная кампания по высадке деревьев и кустарников началась с двух десятков новых елей.
Управляющие компании Спутника при поддержке строительного холдинга «Термодом» ежегодно пополняют зеленый фонд микрорайона для комфорта жителей.
Во дворах и вдоль тротуаров скоро появятся новые кустарники и живые изгороди. Из-за пределов региона планируется привезти в Спутник и новые крупные деревья.
В этом году процесс озеленения продолжится до конца ноября, а затем возобновится весной.
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