В Спутнике продолжается кампания по озеленению района

07.10.2022 | 16:27

Середина осени - самая активная пора у озеленителей Города Спутника. Очередная кампания по высадке деревьев и кустарников началась с двух десятков новых елей.

Управляющие компании Спутника при поддержке строительного холдинга «Термодом» ежегодно пополняют зеленый фонд микрорайона для комфорта жителей.

Во дворах и вдоль тротуаров скоро появятся новые кустарники и живые изгороди. Из-за пределов региона планируется привезти в Спутник и новые крупные деревья.

В этом году процесс озеленения продолжится до конца ноября, а затем возобновится весной.