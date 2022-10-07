«Пензаэнерго» подготовило электросетевой комплекс региона к зиме

07.10.2022 | 13:43

В филиале ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» завершилась ремонтная кампания 2022 года.

Основные работы по подготовке электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду продолжались шесть месяцев, с начала апреля до конца сентября. За это время бригады энергетиков отремонтировали 1 240 км ВЛ 0,4-10 кВ и 332 км ВЛ 35-110 кВ.

Было заменено 2 006 деревянных и железобетонных опор, 7 783 линейных изолятора, а также 152 км провода и 1,9 км грозозащитного троса. Крупнейшими объектами ремонтов стали ВЛ 110 кВ Ключики - Курмаевка (тяговая с отпайками), ВЛ 110 кВ Каменка - Студенец, ВЛ 35 кВ Беково - Согласовка.

Также энергетики «Пензаэнерго» провели ремонт на 1 117 трансформаторных подстанциях (ПС) 10/6/0,4 кВ, капремонт - на 64 питающих центрах (ПС 110/35/10/6 кВ). На энергообъектах 35/110 кВ специалисты починили 302 выключателя 6-110 кВ, 810 разъединителей 6-110 кВ, 62 отделителя и короткозамыкателя, а также заменили 326 опорно-стержневых изоляторов.

Среди трансформаторных подстанций масштабные работы проведены на ПС 110 кВ Кижеватово, ПС 110 кВ Махалино и ПС 110 кВ Исса.

Для повышения надежности функционирования воздушных линий электропередачи охранные зоны расчистили от древесно-кустарниковой растительности на общей площади 904,4 га.

Своевременный ремонт и обслуживание оборудования электросетевого комплекса региона - залог надежной работы воздушных линий и трансформаторных подстанций в период максимума нагрузок.