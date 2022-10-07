Общество

Описан механизм изменения категории годности по состоянию здоровья

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Специалисты портала «Объясняем.рф» рассказали, куда следует обратиться для изменения категории годности по состоянию здоровья.

«Если вы считаете, что не соответствуете категории годности по здоровью, и она должна быть изменена, вам нужно обратиться в военкомат, где вы состоите на воинском учете», - отметили на портале.

С собой гражданин должен взять все имеющиеся у него медицинские документы, которые могут подтвердить наличие заболевания.

Изучив документы, сотрудники военного комиссариата направят военнообязанного на медицинское освидетельствование.

«По результатам освидетельствования будет решен вопрос о смене категории», - резюмировали специалисты.

В рамках частичной мобилизации повестки получают граждане, которые имеют категории годности «А» - годен к военной службе, «Б» - годен к военной службе с незначительными ограничениями и «В» - ограниченно годен к военной службе.

Россияне с категориями «Г» - временно негоден к военной службе - имеют отсрочку, а «Д» - негоден к военной службе - не призываются.

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