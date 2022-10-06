Общество

«Караван» и «Скидкино» организовали питание для мобилизованных в Пензе

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Отдел собственного производства региональной сети магазинов «Караван» и «Скидкино» перешел в режим круглосуточной работы. Задача - обеспечить завтраками, обедами и ужинами 1 000 человек, призванных по частичной мобилизации.

До отправки на службу бойцы проходят обучение в пунктах временной дислокации. Горячее питание им привозят из ближайшего магазина трижды в день.

«Мы начинаем готовить в четыре часа утра, потому что к 6:00 уже необходимо отдать завтрак», - пояснила операционный директор собственного производства сети магазинов «Караван» и «Скидкино» Светлана Борисова. - Заканчиваем работу ближе к полуночи, поскольку вечером нужно сделать заготовки на следующий день».

В бригаде работают 15 человек, дежурство на кухне организовали посменно. В рамках подписанного контракта продукты питания и посуду для готовой пищи предоставляют военные. Железные емкости на 35 и 50 литров обеспечены системой термоизоляции, благодаря чему пища долго остается горячей. Еду в дни боевой подготовки подвозят прямо на полигон.

«К обеду мы должны приготовить суп или борщ в расчете по 600 мл на человека. В общей сложности выходит 600 литров горячего», - поделилась Светлана Борисова.

Меню, утвержденное минобороны, каждый день разное. Блюда на любой вкус: от традиционной армейской перловки до макарон по-флотски, рассольника и сибирского борща.

На завтрак помимо основного блюда чаще всего подают кофе со сгущенным молоком, печенье, пряники, конфеты. Ужин усилен дополнительным питанием, которое положено пензенским бойцам по нормативам.

«Сегодня в вечернем меню тушеная картошка с говядиной, помидоры, паштет из говядины и чай со сладостями», - рассказала операционный директор.

Обратную связь от тех, для кого стараются повара, передает старший прапорщик, сопровождающий машину с продуктами. Побывавшие в свое время в армии говорят, что кормят вкуснее, чем на срочной службе.

«Мы рады, что получили возможность помочь нашим ребятам, которым предстоит наводить порядок на освобожденных территориях. От сети магазинов «Караван» и «Скидкино» на службу отправились 12 человек. Гордимся пензенскими мужчинами, которые встали на защиту Родины. На таких ребятах держится Россия! Желаем нашим бойцам силы духа, крепкого здоровья и возвращения на малую родину с победой!» - высказалась директор сети «Караван» и «Скидкино» Елена Учайкина.

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