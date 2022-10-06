Дождались: в Пензенском районе дорожникам заплатили за работу зимой

В Пензенском районе руководство двух сельсоветов, Саловского и Богословского, задолжало по оплате муниципальных контрактов, заключенных с организациями и индивидуальными предпринимателями на зимнее содержание автодорог.
Нарушение выявила прокурорская проверка. После этого руководителям администраций сельсоветов были внесены предписания.
В итоге задолженность в сумме свыше 1,7 млн рублей была погашена.
Однако этим дело не закончилось. На руководителей администраций сельсоветов, во время работы которых образовались долги, были возбуждены административные дела о нарушении сроков и порядка оплаты работ при закупках для муниципальных нужд.
«В настоящее время один из руководителей оштрафован на 30 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀