Дождались: в Пензенском районе дорожникам заплатили за работу зимой

06.10.2022 | 16:38

В Пензенском районе руководство двух сельсоветов, Саловского и Богословского, задолжало по оплате муниципальных контрактов, заключенных с организациями и индивидуальными предпринимателями на зимнее содержание автодорог.

Нарушение выявила прокурорская проверка. После этого руководителям администраций сельсоветов были внесены предписания.

В итоге задолженность в сумме свыше 1,7 млн рублей была погашена.

Однако этим дело не закончилось. На руководителей администраций сельсоветов, во время работы которых образовались долги, были возбуждены административные дела о нарушении сроков и порядка оплаты работ при закупках для муниципальных нужд.

«В настоящее время один из руководителей оштрафован на 30 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области