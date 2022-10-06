Общество

Авито и FITMOST выяснили, как в ПФО заботятся о ментальном здоровье

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Аналитики платформы «Авито Работа» и единого абонемента на спорт и заботу о себе FITMOST узнали, какие способы самоподдержки россияне считают самыми действенными.

Большинство участников проведенного в ПФО опроса считают, что самые эффективные методы для снятия напряжения - это прогулки на свежем воздухе (59%), общение с близкими (52%) и спорт (36%). В число популярных способов заботы о себе также вошли хобби и творчество (31%) и общение с домашними животными (27%). Еще 10% респондентов прибегает к медитации.

С точки зрения принадлежности к различным профессиям проводить больше времени на природе предпочитают представители индустрии гостеприимства и HoReCa (сегмента сферы услуг и канала сбыта товаров с непосредственным потреблением товара в месте продаж. - Прим. ред.) - 71%.

Важность встреч с родственниками и друзьями чаще отмечали работники сферы образования и юристы (по 65% в каждой группе). Спорт как способ заботы о себе наиболее популярен среди сотрудников сфер консалтинга (64%), юриспруденции (62%), бьюти-сферы (56%), финансов (53%) и онлайн-торговли (52%).

«В моменты эмоциональных нагрузок, которые испытывает, пожалуй, каждый человек, очень важно сохранять внутренний баланс и не забывать уделять время себе и своему физическому и психологическому состоянию. Для многих работа остается одним из лучших методов для переключения внимания и экологичного преодоления внешних стрессовых ситуаций. Как одна из крупнейших платформ для трудоустройства в стране мы постоянно совершенствуем наш сервис для максимального удобства, эффективности и безопасности поиска работы для более 20 млн россиян», - рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

«В турбулентное время спорт стал одним из основных способов заботы не только о физическом, но и о эмоциональном состоянии. Интересно, что медитация также набирает популярность как один из способов поддержания ментального здоровья: с начала 2022 года спрос на этот вид занятий среди россиян вырос на 28%», - прокомментировала CEO FITMOST Александра Герасимова.

Чаще всего для эмоциональной разгрузки жители ПФО выбирают плавание (16%) и бег (15%). В топе полезных для ментального здоровья видов спорта - занятия на тренажерах (14%), велоспорт (13%) и командные игры (12%): футбол, волейбол, баскетбол.

Данные Авито подтверждают рост интереса к спортивным занятиям: с января спрос на услуги по проведению спортивных тренировок увеличился в полтора раза, а количество вакансий в фитнес-индустрии - на 10% за год.

Опрос проведен в сентябре 2022 года, в исследовании приняли участие 10 000 респондентов со всей страны.

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