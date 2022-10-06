25% бизнес-клиентов «ТНС энерго Пенза» используют «Личный кабинет»

06.10.2022 | 17:26

«Личный кабинет» позволяет юридическим лицам оперативно взаимодействовать и обмениваться информацией с гарантирующим поставщиком электроэнергии без посещения офисов.

Уже более 4 000 (25% общего числа) бизнес-клиентов «ТНС энерго Пенза» подключились к сервису на сайте компании.

Организации и предприниматели оценили удобство предоставляемых «Личным кабинетом» возможностей:

- дистанционно передавать показания и данные планируемого электропотребления;

- просматривать и скачивать документацию к договору энергоснабжения;

- контролировать начисления и платежи;

- отслеживать состояние баланса и сроки оплаты по договорам.

Также пользователи могут производить оплату электроэнергии непосредственно через онлайн-сервис. Платежи, проведенные через «Личный кабинет», мгновенно попадают в систему биллинга. Это позволяет оперативно учесть все внесенные потребителем средства во взаиморасчетах.

Подключить сервис можно на официальном сайте «ТНС энерго Пенза», пройдя быструю процедуру регистрации.