25% бизнес-клиентов «ТНС энерго Пенза» используют «Личный кабинет»

«Личный кабинет» позволяет юридическим лицам оперативно взаимодействовать и обмениваться информацией с гарантирующим поставщиком электроэнергии без посещения офисов.
Уже более 4 000 (25% общего числа) бизнес-клиентов «ТНС энерго Пенза» подключились к сервису на сайте компании.
Организации и предприниматели оценили удобство предоставляемых «Личным кабинетом» возможностей:
- дистанционно передавать показания и данные планируемого электропотребления;
- просматривать и скачивать документацию к договору энергоснабжения;
- контролировать начисления и платежи;
- отслеживать состояние баланса и сроки оплаты по договорам.
Также пользователи могут производить оплату электроэнергии непосредственно через онлайн-сервис. Платежи, проведенные через «Личный кабинет», мгновенно попадают в систему биллинга. Это позволяет оперативно учесть все внесенные потребителем средства во взаиморасчетах.
Подключить сервис можно на официальном сайте «ТНС энерго Пенза», пройдя быструю процедуру регистрации.
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