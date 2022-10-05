В Пензенской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 81,2%

05.10.2022 | 09:07

С 26 сентября по 2 октября в Пензенской области было зарегистрировано 5 036 случаев ОРВИ (395,3 на 100 тысяч населения) - на 10,5% больше, чем неделей раньше. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Суммарная заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидпорога на 81,2%.

В лидерах по числу заболевших ряд районов области: Мокшанский (1 187), Лунинский (751,4), Нижнеломовский (508,7), Бековский (428,8, а также Кузнецк (456,8);

В Пензе за неделю зарегистрировано 2 479 случаев ОРВИ, суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями выше среднеобластной - 486,5 на 100 тысяч населения, уровень эпидпорога превышен на 93,8%.

По состоянию на 1 октября в регионе получили прививки от гриппа 276 715 человек, из них 75 547 - дети до 17 лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в регионе планируется вакцинировать от гриппа 60% населения. Сейчас охват иммунизацией составляет 22,89%.