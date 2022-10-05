Сотрудники «Термодома» и жители Спутника сдали кровь

Сотрудники строительного холдинга «Термодом», а также жители Города Спутника стали донорами-добровольцами при проведении акции Пензенского областного клинического центра крови.
Мобильный пункт забора крови в понедельник, 3 октября, разместился на набережной Спутника, рядом с главным офисом «Термодома».
Как пояснили представители выездной бригады, среди сотрудников холдинга и жителей микрорайона очень много доноров. Это позволяет пополнять запас гемокомпонентов в регионе, а значит, ни один больной не останется без необходимого по жизненным показаниям количества донорской крови.
В донорской сессии приняли участие около 40 человек, сдав 16 литров крови. Теперь она будет исследована, переработана на компоненты и передана в лечебные учреждения области.
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