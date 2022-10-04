Общество

Зареченский транспорт задействуют для доставки мобилизованных на сборы

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Со вторника, 4 октября, в Заречном изменился график движения автобусов, следующих по маршрутам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 101 и 103.

Причина заключается в том, что транспортные средства большой вместимости задействуют в перевозке мобилизованных граждан от пунктов временного размещения до мест тренировочных сборов и обратно.

В муниципальном предприятии «Автотранс» проинформировали, что в утренние часы автобусы дополнительно будут заезжать к ПО «Старт»:

- по маршруту № 3 при отправлении от остановки КПП № 11 в 6:30, 7:00, 7:15 и 7:30;

- по маршруту № 4 при отправлении от 132-го квартала в 6:50 и 7:20;

- по маршруту № 5 при отправлении автобусов в рейс от 132-го квартала в 6:35 и 7:05.

С расписанием движения автобусов № 101 и 103 можно ознакомиться здесь, с графиком работы автобусов № 7, 8 и 9 - здесь.

Кроме того, с 4 октября меняется график доставки пассажиров в садоводческие общества.

«Движение автобусов будет осуществляться только по субботам и воскресеньям до 16:00», - проинформировали в администрации Заречного.

С 3 октября в Пензе изменился интервал движения автобусов № 54, 66, 70, 82, 130, 149 и 165. Это также связано с перевозкой мобилизованных, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения.

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Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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