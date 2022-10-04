Операторы «МегаФон» и Yota объединяют розничные сети

04.10.2022 | 15:30

Два оператора сотовой связи - «МегаФон» и Yota - до конца 2023 года объединят торговые сети. Ожидается, что реализация проекта повысит эффективность розницы, на треть снизит расходы на развитие сети и увеличит трафик в салонах на 15%.

Проект включает в себя как объединение существующих салонов, так и открытие новых. До конца 2023 года все собственные и работающие по франшизе салоны заработают в новом формате. Все сотрудники торговых точек проходят специальное обучение, после завершения которого смогут проконсультировать клиентов по любому вопросу двух операторов.

В обновленных салонах абоненты обеих компаний смогут получить консультацию, подключить сим-карту (в том числе перейти к оператору с сохранением номера) и цифровые продукты. Также можно будет приобрести смартфоны, планшеты, роутеры, устройства для умного дома, товары для путешествий и здорового образа жизни, гаджеты для детей.

Первые три совместных кобрендинговых салона уже запущены в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске.

«В работе с дочерними компаниями мы всегда ищем синергию и нацелены на максимальную эффективность. Теперь абоненты Yota смогут подключить услуги и получить консультацию в любом салоне во всех регионах присутствия «МегаФона». Несмотря на то, что у «МегаФона» и Yota как операторов связи принципиально разная аудитория в части потребления мобильных услуг, ее потребности в части сервиса и покупки электроники идентичны. У «МегаФона» традиционно эффективная розничная сеть, мы развиваем ее с использованием аналитики big data, выстроили эффективную цепочку дистрибуции. Объединение позволит сократить на треть расходы в развитие и предоставить абонентам двух операторов максимальные возможности в области клиентского сервиса», - прокомментировал проект операционный директор «МегаФона» Олег Телюков.