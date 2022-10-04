Общество

Коллектив ПАО «Т Плюс» провел студентам экскурсию по ТЭЦ-1

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О том, как электричество пришло в дома, о строительстве станции ТЭЦ-1 Вера Игнатова, хранитель музея, рассказала студентам вузов. С началом учебного года количество экскурсий увеличивается в разы. Молодые люди, которые в будущем планируют связать свою жизнь с работой на предприятиях энергетического комплекса, заинтересованы в таких визитах на производство. Коллектив мордовского филиала ПАО «Т Плюс» только рад гостям.

«Мы работаем со студентами. Они приходят сюда на преддипломную практику. Мы даже их приглашаем сюда, приходим в вузы, рекламируем наше предприятие, приглашаем на практику. После окончания вуза они могут прийти сюда работать», - рассказала хранитель музея энергетики Пензенской ТЭЦ-1 ПАО «Т Плюс» Вера Игнатова.

«Я выбрала ТГВ-направление не просто так, а потому, что хотела бы быть инженером в этой сфере, проектировать, возможно, какие-нибудь отопительные сети, газопроводы, возможно, вентиляцию в домах, кондиционирование. Мне это все очень интересно», - отметила студентка Мария Сармина.

Встреча прошла в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Он проводится при поддержке Минэнерго и Минэкономразвития России.

«Студентов, особенно профильных специальностей, мы приводим на предприятие, где они уже воочию могут увидеть технологический процесс производства энергии, ее передачи, распределения, диспетчеризации», - сообщил сотрудник департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Алексей Белонучкин.

Одна из самых интересных составляющих экскурсионного тура по ресурсоснабжающему предприятию - «сердце» ТЭЦ-1. Участники смогли посмотреть, как работает оборудование, от которого зависят комфорт и уют в домах горожан.

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