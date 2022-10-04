Общество

ГК «Территория жизни»: современные стандарты строительства

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Группа компаний «Территория жизни», крупнейший пензенский застройщик по рейтингу ЕРЗ *, успешно развивает производство и продолжает реализацию проектов комплексного развития территорий, строительство ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия», строго придерживаясь современных стандартов.

ЖК «Арбековская застава» - динамично развивающийся микрорайон, здесь проживает много молодых семей, развита инфраструктура, хорошая транспортная доступность: можно быстро добраться в любую точку города.

В шаговой доступности расположены торговые центры и магазины, культурные и спортивные объекты, прекрасная парковая аллея и пешеходный бульвар, детские сады и школа, а в ближайшее время появится и современная ледовая арена.

С учетом высокой динамики жилищного строительства в Арбекове ведутся работы по расширению транспортной магистрали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Полным ходом идет строительство транспортной развязки, которая соединит жилые комплексы «Арбековская застава» и «Лугометрия».

ЖК «Лугометрия» - уникальный для Пензы новый проект с концепцией «Жилая природа», расположенный в черте города в окружении природных ландшафтов.

Проект реализуется в рамках комплексного развития территории (КРТ): 21 дом переменной этажности, собственная школа и два детских сада, более 18 тысяч жителей.

Все кварталы «Лугометрии» имеют выход к центральному пешеходному бульвару, в уютных дворах без машин - детские игровые площадки, комбинированные спортивные зоны, образовательные учреждения, культурно-развлекательные центры и многое другое.

Возведение жилых комплексов осуществляется по современным smart-стандартам. ГК «Территория жизни» создает комфортную среду на всех уровнях: в домах, во дворах, в квартале и в микрорайоне.

Внутри жилых комплексов предусмотрены благоустроенные территории общего пользования, безопасные детские площадки с прорезиненным покрытием, тихие зоны отдыха, система видеонаблюдения, отсутствие непросматриеваемых и темных участков, навигация внутри жилого комплекса, во дворах и домах.

Комфортная среда внутри жилого комплекса сочетается с комфортом современных smart-домов. Так, в строениях «Арбековской заставы» - просторные подъезды, вход в которые выполнен с уровня земли, это очень удобно при въезде с коляской. Рядом с домами - многоуровневый паркинг, а на первом этаже строения 15Б находится детский сад.

ГК «Территория жизни» следует современным трендам и предлагает квартиры с готовой отделкой. Покупателю не нужно тратить время на отделку, понадобится только установить мебель - и квартира готова к заселению.

У застройщика действуют прямые договоры с производителями и поставщиками ведущих брендов, что позволяет полностью контролировать затраты на чистовую отделку, оснащение квартиры и даже снижать стоимость квартир с отделкой в зависимости от рыночной ситуации, предоставляя клиентам выгодные условия.

Группа компаний «Территория жизни» уже более 16 лет работает на строительном рынке. Специалисты компании трудились над возведением важных социальных, культурных и спортивных объектов, таких как Спасский кафедральный собор, Пензенский драматический театр, филармония, дворец спорта «Дизель-Арена», областная библиотека им М. Ю. Лермонтова и многих других.

Главные ценности и приоритеты работы ГК «Территория жизни» - качество, технологичность и опора на профессионализм сотрудников. Компания открыта для взаимодействия по всем направлениям деятельности.

Узнать подробности можно на порталах экосистемы:

- betoniym.com - сайт производственной площадки (smart-завод Betonium);

- work.trzh - портал для поиска работы в ГК «Территория жизни»;

- trzh.pro - проект для заработка на рекомендациях квартир от ГК «Территория жизни»;

- events.trzh.ru - портал мероприятий ГК «Территория жизни»;

- home.trzh.ru - сервис с полезной информацией для новоселов;

- commercial.trzh - портал для выбора коммерческой недвижимости;

- территорияжизни.рф - информация о действующих акциях, ценах и планировках.

* По данным единого ресурса застройщиков РФ на 1 октября 2022 г.

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