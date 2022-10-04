Общество

Авито запускает сервис по проверке обуви и аксессуаров на подлинность

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Авито запускает услугу по проверке по фото брендовой обуви и аксессуаров, которые продаются на платформе, на подлинность. После успешного прохождения проверки объявление получит специальный значок «Оригинал». Таким образом Авито планирует поощрять работу добросовестных участников рынка и упрощать покупателям процедуру выбора товаров.

Аутентификация заключается в оценке представленных продавцом фотографий: профессиональный эксперт анализирует товар на фото и выдает заключение о подлинности изделия.

Проверка поможет продавцам привлечь внимание к своим товарам и завоевать большее доверие покупателей, а покупателям даст дополнительную информацию для принятия решения о покупке.

Аутентификацию проводит партнер Авито - один из международных лидеров рынка проверки фешен-изделий. Каждый товар проверяют два-четыре опытных аутентификатора.

На сегодняшний день в сервис входит проверка обуви и аксессуаров из люкс-, среднего и масс-маркет сегментов. Пользователю не нужно оплачивать доставку до центра аутентификации и ждать, когда товар вернут обратно после проверки - все происходит исключительно онлайн.

В период запуска Авито будет предоставлять услугу с 100%-й скидкой, чтобы продавцы смогли ознакомиться с ней и оценить функционал, а в дальнейшем сервис станет платным. Стоимость проверки обуви составит 349 руб., а сумок - 499 руб., что ниже распространенной в сфере аутентификации цены за услугу.

«Сегодня многие предпочитают онлайн-покупки с доставкой многочасовым походам по магазинам. Так, на Авито за год продажи мужской и женской одежды выросли на 72% и на 43% соответственно, мужскую обувь покупали на 70% чаще, а женскую - на 59%. При этом пользователям интернет-магазинов бывает сложно оценить подлинность брендового товара по фотографиям. Услуга по аутентификации фирменных вещей от Авито способствует повышению уверенности при заключении сделки на платформе», - отметил руководитель категории Lifestyle в Авито Алексей Козловский.

На данный момент услуга доступна части проверенных продавцов с высоким рейтингом. После размещения объявления система автоматически определяет возможность аутентификации товара - если это возможно, продавец получает соответствующее уведомление, в котором описаны условия проверки.

Если продавец решает пройти проверку, платформа запрашивает у него конкретные фотографии и информацию о товаре в соответствии с шаблоном. Шаблоны для загрузки фото отличаются в зависимости от категории - например, в кроссовках нужно приложить фото стельки, а к сумке - фото фурнитуры и, при наличии, ее серийный номер.

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