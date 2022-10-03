«Термодом» продолжает активное строительство

03.10.2022 | 16:14

Холдинг «Термодом», которому в следующем году исполнится 25 лет, уже давно показал, какой большой вклад вносит в строительную сферу Пензенской области, а главное - в комфорт десятков тысяч людей.

Сегодня строительные площадки холдинга не ограничиваются развивающимся Городом Спутником, где готовятся к сдаче несколько домов в жилом комплексе «Созвездие» и квартале «Радужные дворы».

В Пензе «Термодом» также успешно реализует ряд проектов. Сданы дома на улицах Жемчужной и 9 Января, возводится жилье на улицах Рахманинова, Шмидта, 8 Марта, Ворошилова - это почти два десятка домов.

Темпы строительства высокие. «Термодом» и дальше продолжит наращивать их, чтобы как можно больше людей в итоге получили красивое и качественное жилье.

Познакомиться с проектами можно в офисах продаж строительного холдинга или по телефонам 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Термодом-инвест», «Термодом-новин», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль». Все проектные декларации на https://наш.дом.рф.