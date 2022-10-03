Не той марки: в Пензе с тротуара сняли новый асфальт

03.10.2022 | 10:57

Жители пензенского микрорайона Шуист в недоумении: сначала они ждали, когда тротуар приведут в порядок, теперь смотрят, как свежее покрытие снимают.

«Для чего был снят асфальт от «Магнита» на улице Чаадаева в направлении к школе № 66? Этот тротуар был отремонтирован летом и находился в отличном состоянии», - поинтересовался один из участников чата Железнодорожного района в Telegram.

Глава администрации района Андрей Шулькин утром 3 октября ответил ему, что подрядчик, выполнявший работы на объекте, уложил асфальт не той марки.

«Работы не приняты. Будет переделывать», - пояснил чиновник.

Некоторые пользователи выразили сожаление о потраченных впустую деньгах.