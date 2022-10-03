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Общество

На улице Московской завершилась подготовка фонтана к зиме

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В Пензе завершилась подготовка главного городского фонтана к зиме. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Из чаши и трубопроводов слили воду, продули трубопроводы, демонтировали струеобразующие элементы и насосы пешеходной зоны. Сегодня рабочие установили укрытие. Данные мероприятия необходимы для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий», - рассказали в администрации, уточнив, что подготовкой занималось МБУ «Пензавтодор».

Работы велись около полумесяца, гидротехническое сооружение на улице Московской перестало функционировать с 15 сентября.

В целом за весь сезон фонтан радовал пензенцев чуть более трех месяцев, хотя в прежние годы этот период был длиннее.

Как сообщалось ранее, объект не может работать полноценно: примерно пятая часть струй рядом с чашей не поднимается в воздух из-за того, что неисправны 22 из 128 насосов. Минувшей осенью их демонтировали и отправили на экспертизу в Москву, где случай признали гарантийным. Детали послали в Германию на ремонт, который должен был продлиться до весны 2022-го. Однако по прошествии времени стало ясно, что из-за санкций насосы в Пензу, скорее всего, не вернутся, поэтому начались поиски их аналога.

Последний ответ от производителя фонтана был такой: нашли аналоги и готовы провести их испытания. Вопрос должен решиться до конца года. Так что в следующем сезоне струй у пензенского фонтана, вероятно, станет больше.

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