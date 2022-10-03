Сетевое издание|18+|Понедельник|3 окт 2022|17:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Общество

Электронная квитанция: пензенцы могут позаботиться о близких

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Более 53 000 пензенцев получают счета за электроэнергию на свою электронную почту, отказавшись от бумажных квитанций.

Многих бесплатный сервис «Электронная квитанция» привлекает не только личным комфортом, но и возможностью избавить своих близких старшего поколения от забот, а также сэкономить их средства и время. Ведь помимо собственной квитанции на электронную почту можно получать квитанции родителей или других родственников.

Кроме того, электронная квитанция «ТНС энерго Пенза» приходит раньше бумажной, обеспечивает защиту персональных данных, а еще ее можно быстро оплатить без комиссии по встроенной ссылке. Электронный документ абсолютно равнозначен бумажной версии даже с юридической точки зрения.

Подключить сервис «Электронная квитанция» можно любым удобным способом:

- на официальном сайте компании penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго»;

- в любом офисе «ТНС энерго Пенза».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте