«Дамате» масштабирует систему наставничества на объектах в регионе

03.10.2022 | 12:41

В Пензенской области на объектах мясопереработки группы компаний «Дамате» продолжается процесс масштабирования системы наставничества.

В 2020 году она охватила сотрудников производства, а в этом году - инженерно-технической службы (ИТС).

Запущенная в 2020-м система наставничества показала свою эффективность. Более 1 000 работников на пензенских предприятиях прошли стажировку у опытных коллег и подтвердили свою квалификацию на итоговых оценочных мероприятиях.

Положительный опыт привел к решению масштабировать систему, распространив ее и на сотрудников ИТС.

Наставничество поможет ускорить процесс обучения новых сотрудников основным профессиональным навыкам, увеличить производительность за счет быстрой адаптации новичков-стажеров. Кроме того, благодаря этой системе снизится текучесть кадров в период адаптации.

Программа обучения и стажировки новичков разработана руководителями и экспертами инженерной службы совместно с сотрудниками корпоративного университета «Дамате». Она включает регламентированный процесс стажировки с прикрепленными к новым работникам ИТС наставниками и актуализированную, разработанную с учетом последних требований оценку теоретических знаний и практических навыков.

По уровню технической оснащенности и количеству внедренных инновационных решений производственные объекты «Дамате» не имеют аналогов в России. Компания широко использует в работе возможности информационных технологий и искусственного интеллекта, уделяет большое внимание биологической и санитарной безопасности производства, качеству продукции. Поэтому система наставничества учитывает специфику работы с высокотехнологичным оборудованием, установленным на предприятиях.

Стажер работает с наставником 6 месяцев. Этот период разделен на три этапа, после каждого работник оценивается, анализируются его практические навыки и теоретические знания, а затем делаются выводы об успехах новичка, его дальнейшем включении в рабочий процесс, адаптации. Успешные наставники материально поощряются.

В системе наставничества задействовано более 80 опытных сотрудников «Дамате». Они прошли обучение в корпоративном университете по специальной программе, основанной на принципах международной методики TWI (предусматривает подготовку работников через обучение действием без отрыва от производственных процессов).

На следующем этапе агрохолдинг планирует внедрить систему наставничества на других предприятиях региона и продолжить ее масштабирование на объектах в Ростовской и Тюменской областях.